"Ховалися в готелі": інспектори МАГАТЕ стали свідками десятків дронів над АЕС в Україні

Удар по мережі та зупинка реактора

За словами Гроссі, через військові дії минулих вихідних в Україні відбулися масові відключення ліній електропередач.

Це спровокувало коливання напруги, через які система захисту автоматично зупинила блок однієї з АЕС, а інші станції були змушені знизити потужність. Чорнобильська АЕС протягом години виживала лише завдяки дизель-генераторам.

Генеральний директор МАГАТЕ наголосив на критичності ситуації.

"Ця остання подія в електромережі України є яскравим нагадуванням про постійні ризики для ядерної безпеки. Для підвищення надійності АЕС та їхньої стійкості до подальших аварій необхідні масштабні ремонтні роботи", - сказав Рафаель Гроссі.

Робота інспекторів під обстрілами

Наразі експерти МАГАТЕ перевіряють 10 підстанцій, які є критично важливими для роботи атомної генерації.

"Робота проходить у надскладних умовах - на Рівненській АЕС інспектори були змушені ховатися в укриттях готелів через атаку дронів", - підкреслив директор МАГАТЕ.

Він додав, що ситуація залишається напруженою через постійну активність безпілотників у зонах спостереження станцій. Тільки минулого тижня поблизу Чорнобильської АЕС було зафіксовано 44 дрони.