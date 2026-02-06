"Прятались в отеле": инспекторы МАГАТЭ стали свидетелями десятков дронов над АЭС в Украине

Инспекторы МАГАТЭ были вынуждены пережидать российскую атаку в укрытиях во время проверки украинских энергообъектов. Только за неделю вблизи атомных станций зафиксировали более 50 дронов.
Об этом заявил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Агентства.
По словам Гросси, из-за военных действий в минувшие выходные в Украине произошли массовые отключения линий электропередач.
Это спровоцировало колебания напряжения, из-за которых система защиты автоматически остановила блок одной из АЭС, а другие станции были вынуждены снизить мощность. Чернобыльская АЭС в течение часа выживала только благодаря дизель-генераторам.
Генеральный директор МАГАТЭ отметил критичность ситуации.
"Это последнее событие в электросети Украины является ярким напоминанием о постоянных рисках для ядерной безопасности. Для повышения надежности АЭС и их устойчивости к дальнейшим авариям необходимы масштабные ремонтные работы", - сказал Рафаэль Гросси.
Сейчас эксперты МАГАТЭ проверяют 10 подстанций, которые являются критически важными для работы атомной генерации.
"Работа проходит в сверхсложных условиях - на Ровенской АЭС инспекторы были вынуждены прятаться в укрытиях гостиниц из-за атаки дронов", - подчеркнул директор МАГАТЭ.
Он добавил, что ситуация остается напряженной из-за постоянной активности беспилотников в зонах наблюдения станций. Только на прошлой неделе вблизи Чернобыльской АЭС было зафиксировано 44 дрона.
Напомним, что удары РФ по энергетической системе Украины создали новые серьезные угрозы для безопасности действующих атомных электростанций. Из-за риска нестабильного электроснабжения МАГАТЭ срочно созвало внеочередное заседание в Вене.
Несколько недель назад Главное управление разведки МО Украины сообщило, что РФ рассматривала возможность ударов по стратегическим объектам энергосистемы - подстанциям, которые поддерживают работу украинских атомных станций.
Цель Кремля - отключение энергоблоков от объединенной системы, что оставит гражданское население без света и тепла в зимний период, чтобы заставить Украину принять капитуляционные условия для завершения войны.