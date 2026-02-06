"Прятались в отеле": инспекторы МАГАТЭ стали свидетелями десятков дронов над АЭС в Украине

Инспекторы МАГАТЭ были вынуждены пережидать российскую атаку в укрытиях во время проверки украинских энергообъектов. Только за неделю вблизи атомных станций зафиксировали более 50 дронов.

Об этом заявил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Агентства.

Удар по сети и остановка реактора

По словам Гросси, из-за военных действий в минувшие выходные в Украине произошли массовые отключения линий электропередач.

Это спровоцировало колебания напряжения, из-за которых система защиты автоматически остановила блок одной из АЭС, а другие станции были вынуждены снизить мощность. Чернобыльская АЭС в течение часа выживала только благодаря дизель-генераторам.

Генеральный директор МАГАТЭ отметил критичность ситуации.

"Это последнее событие в электросети Украины является ярким напоминанием о постоянных рисках для ядерной безопасности. Для повышения надежности АЭС и их устойчивости к дальнейшим авариям необходимы масштабные ремонтные работы", - сказал Рафаэль Гросси.

Работа инспекторов под обстрелами

Сейчас эксперты МАГАТЭ проверяют 10 подстанций, которые являются критически важными для работы атомной генерации.

"Работа проходит в сверхсложных условиях - на Ровенской АЭС инспекторы были вынуждены прятаться в укрытиях гостиниц из-за атаки дронов", - подчеркнул директор МАГАТЭ.

Он добавил, что ситуация остается напряженной из-за постоянной активности беспилотников в зонах наблюдения станций. Только на прошлой неделе вблизи Чернобыльской АЭС было зафиксировано 44 дрона.