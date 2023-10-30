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Ховали у пральному порошку. В Україні засудили торговців, які переправляли наркотики з ЄС

Ілюстративне фото: в Україні засудили торговців, які переправляли наркотики з ЄС (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За матеріалами спільного розслідування СБУ та правоохоронних органів Франції і Польщі організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків засудили до ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що міжнародне злочинне угруповання очолювали три мешканці. Вони переправляли для продажу в Україні оптові партії іноземних пігулок "Субутекс", які містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін.

Для прихованого перевезення "товару" через кордони ЄС та України фігуранти ховали його в коробках із пральним порошком.

 

Усіх трьох зловмисників затримали в Івано-Франківську "на гарячому" під час спроби ввезення контрабандного "товару" ще у 2019 році.

З того часу завдяки спільним діям української спецслужби та правоохоронців ЄС вдалося зібрати беззаперечну доказову базу на затриманих.

Так, український суд призначив одному з них 11 років тюрми, а ще двом - по 10 років позбавлення волі.

До того ж, за цей період було встановлено і затримано інших учасників наркоугруповання, які перебували на території Євросоюзу.

Четверо українців та троє вихідців з Північної Африки також отримали на території ЄС тюремні строки покарання.

Загалом СБУ задокументувала це угруповання на контрабанді в Україну 35 тисяч наркомістких пігулок на загальну суму понад 9 млн гривень.

Для "легалізації" прибутків організатори "бізнесу" скуповували елітну нерухомість та автомобілі преміум-класу на Прикарпатті.

В Україні суд визнав трьох організаторів наркоугруповання винними за чотирма статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів);
  • ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
  • ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Затримання наркодилерів в Україні

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну організацію, фігуранти якої виготовляли понад 6000 "доз" "Альфа-PVP" щомісяця.

А до того українські правоохоронці перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на півмільйона доларів США.

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Служба безпеки України