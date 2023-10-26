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Поліція викрила міжрегіональну наркобанду: виготовляли понад 6000 "доз" щомісяця

Україна, Четвер 26 жовтня 2023 19:25
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Поліція викрила міжрегіональну наркобанду: виготовляли понад 6000 "доз" щомісяця Фото: поліція викрила міжрегеональну наркобанду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну організацію, фігуранти якої виготовляли понад 6000 "доз" "Альфа-PVP" щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.

За даними поліції, організував злочинну діяльність 20-річний мешканець Дніпропетровської області. Він залучив до незаконної діяльності ще шістьох місцевих мешканців віком від 17 до 31-го років.

Нарколабораторію лідер угруповання облаштував в орендованому гаражі. Її потужності дозволяли зловмисникам щомісяця виготовляти понад 6000 "доз" "Альфа-PVP".

Правоохоронці повідомили, що такий "бізнес" приносив їм понад 1,5 мільйона гривень доходу в місяць.

Затримання наркодилерів в Україні

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що правоохоронці у Рівному затримали "закладчика" із психотропами на майже 2 млн гривень.

Крім того, раніше правоохоронці викрили киян, які займалися виробництвом амфетаміну.

Також РБК-Україна повідомляло, що українські правоохоронці перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на півмільйона доларів США.

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