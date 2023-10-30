Прятали в стиральном порошке. В Украине засудили торговцев, которые переправляли наркотики из ЕС

Отмечается, что международную преступную группировку возглавляли три жителя. Они переправляли для продажи в Украине оптовые партии иностранных таблеток "Субутекс", которые содержат особо опасное нарковещество бупренорфин.

Для скрытой перевозки "товара" через границы ЕС и Украины фигуранты прятали его в коробках со стиральным порошком.

Всех троих злоумышленников задержали в Ивано-Франковске "на горячем" при попытке ввоза контрабандного "товара" еще в 2019 году.

С тех пор благодаря общим действиям украинской спецслужбы и правоохранителей ЕС удалось собрать безоговорочную доказательную базу на задержанных.

Так, украинский суд назначил одному из них 11 лет тюрьмы, а еще двоим - по 10 лет лишения свободы.

К тому же, за этот период были установлены и задержаны другие участники наркогруппировки, которые находились на территории Евросоюза.

Четверо украинцев и три выходца из Северной Африки также получили на территории ЕС тюремные сроки наказания.

В общей сложности СБУ задокументировала эту группировку на контрабанде в Украине 35 тысяч наркосодержащих таблеток на общую сумму более 9 млн гривен.

Для "легализации" доходов организаторы "бизнеса" скупали элитную недвижимость и автомобили премиум-класса на Прикарпатье.

В Украине суд признал трех организаторов наркогруппировки виновными по четырем статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров);

ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Задержание наркодилеров в Украине

Напомним, недавно правоохранители разоблачили межрегиональную преступную организацию, фигуранты которой производили более 6000 "доз" "Альфа-PVP" ежемесячно.

А до этого украинские правоохранители перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на полмиллиона долларов США.

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