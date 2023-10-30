Прятали в стиральном порошке. В Украине засудили торговцев, которые переправляли наркотики из ЕС

По материалам совместного расследования СБУ и правоохранительных органов Франции и Польши, организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков приговорили к заключению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что международную преступную группировку возглавляли три жителя. Они переправляли для продажи в Украине оптовые партии иностранных таблеток "Субутекс", которые содержат особо опасное нарковещество бупренорфин.
Для скрытой перевозки "товара" через границы ЕС и Украины фигуранты прятали его в коробках со стиральным порошком.
Всех троих злоумышленников задержали в Ивано-Франковске "на горячем" при попытке ввоза контрабандного "товара" еще в 2019 году.
С тех пор благодаря общим действиям украинской спецслужбы и правоохранителей ЕС удалось собрать безоговорочную доказательную базу на задержанных.
Так, украинский суд назначил одному из них 11 лет тюрьмы, а еще двоим - по 10 лет лишения свободы.
К тому же, за этот период были установлены и задержаны другие участники наркогруппировки, которые находились на территории Евросоюза.
Четверо украинцев и три выходца из Северной Африки также получили на территории ЕС тюремные сроки наказания.
В общей сложности СБУ задокументировала эту группировку на контрабанде в Украине 35 тысяч наркосодержащих таблеток на общую сумму более 9 млн гривен.
Для "легализации" доходов организаторы "бизнеса" скупали элитную недвижимость и автомобили премиум-класса на Прикарпатье.
В Украине суд признал трех организаторов наркогруппировки виновными по четырем статьям Уголовного кодекса:
Напомним, недавно правоохранители разоблачили межрегиональную преступную организацию, фигуранты которой производили более 6000 "доз" "Альфа-PVP" ежемесячно.
А до этого украинские правоохранители перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на полмиллиона долларов США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.