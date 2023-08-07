Поліція заблокувала міжнародний канал контрабанди наркотиків на 500 тис. доларів

Правоохоронці перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на близько півмільйона доларів США. Його організували двоє мешканців Броварів Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Двоє жителів Київської області з Чеської Республіки ввозили в Україну кокаїн, маскуючи у прихованому схроні в автомобілі", - розповіли правоохоронці.

Відомо, що збували наркотик гуртовими партіями під час особистих зустрічей із довіреними особами лише за готівку.

"Їх місячний прибуток від такої діяльності сягав 450 тисяч доларів США", - розповіли в поліції.

Як працював канал?

У міжнародній співпраці із правоохоронними органами ЄС вдалось з'ясувати, що 32-річний житель м. Бровари спільно із місцевою мешканкою займалися збутом гуртових партій кокаїну на території України серед довіреного кола осіб. Фігуранти налагодили канал постачання в Україну наркотичного засобу із Чеської Республіки.

"Чоловік безпосередньо виконував функцію перевізника та кур’єра: особисто їздив за кордон за "товаром", який перевозив через митницю в автомобілі, приховуючи у заздалегідь підготовленому схроні - багажному відділенні, відсіку з акумуляторної батареї", - розповіли правоохоронці.

Зберігали заборонені речовини в орендованій квартирі жінки, там вона фасувала товар і надалі передавала спільнику для реалізації. Зловмисники передавали наркотик "з рук у руки" клієнтам з кримінального кола осіб, а розрахунок проходив лише за готівку. Такий "бізнес" приносив їм близько 450 тисяч доларів США прибутку щомісяця.

Правоохоронці з бійцями спецпідрозділу ТОР затримали чоловіка, коли він намагався збути кілограм кокаїну. Під час обшуків у автомобілі та помешканні злочинців виявили брикети із кокаїном загальною вагою близько трьох кілограмів. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертиз.

Орієнтовна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного" ринку становить близько півмільйона доларів США.

Дилера затримали. Святошинський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальні рішення відносно дій його спільниці, повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу будуть прийняті після надходження результатів експертиз.