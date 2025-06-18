Ховаєте руки під одягом? Ось 6 модних способів зробити це красиво

Комплексуєте через повні руки й постійно намагаєтеся сховати їх під одягом? Не хвилюйтеся - це можна зробити не лише непомітно, а й красиво! Сучасна мода дає безліч стильних рішень, які допоможуть замаскувати те, що ви не хочете виставляти напоказ, і водночас виглядати елегантно та впевнено.
РБК-Україна зібрало 6 модних способів, як приховати руки й при цьому залишатися у тренді.
Хочете приховати певні особливості фігури? Сміливо використовуйте багатошаровість - цей стильовий прийом давно схвалений стилістами. І найприємніше - його легко адаптувати до спекотного сезону!
Спробуйте поєднати лляні шорти або штани з тонким топом на бретелях, а зверху накиньте сорочку з такого ж легкого льону.
Завдяки вільному крою вам не буде спекотно, а ще така річ чудово маскує живіт і руки. Ось як виглядає ефективна багатошаровість улітку!
V-подібний виріз на сукні чи блузі - справжня знахідка. Подумайте самі: він візуально подовжує шию, звужує плечі, приховує руки й одночасно вигідно підкреслює зону декольте.
Якщо ж ви хочете приховати ще й животик і візуально "додати" собі кілька сантиметрів зросту - поєднуйте цей виріз із брюками з високою посадкою.
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У прохолодні літні вечори вам точно стане в пригоді легкий жакет. Обирайте варіант вільного крою - він додасть стилю та легко замаскує руки й плечі. А ще один бонус: блейзер без глибокого декольте можна сміливо носити на голе тіло - без додаткових шарів під низом.
@ambermaylowe Beige blazers for summer #summeroutfits #chicoutfits #minimalstyle #outfitinspo Whos that girl - amira
Надійний спосіб приховати об’ємні руки - змістити акцент на іншу зону, наприклад, на декольте. Овальний виріз, який зовсім не обов’язково має бути глибоким, на футболці чи блузі підкреслить груди та водночас зменшить акцент на плечах.
А прямокутний виріз зробить образ більш структурованим і візуально "звузить" руки.
Тренд на відкриті плечі - справжній порятунок для тих, хто соромиться об’ємних рук. Спущені рукави вдало їх маскують, а сам образ виглядає ніжно й елегантно.
Однак зверніть увагу: такий фасон може підкреслити ширину плечей, тож пасує не всім.
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У спекотні дні довгий рукав - не найкращий вибір. Замість лонгслівів оберіть футболки з рукавом до ліктя.
По-перше, вони універсальні - пасують до будь-якого низу. По-друге - це справжній порятунок для тих, хто хоче приховати зону рук і плечей.
Радимо мати кілька таких футболок у різних кольорах - ви точно не пошкодуєте!
@taylasnts Replying to @Spencer Honey Shelby Lover/Friend (Instrumental) - KAYTRANADA
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: TikTok-акаунти taylasnts, lisa.mariee1, U`NEED.