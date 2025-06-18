Прячете руки под одеждой? Вот 6 модных способов сделать это красиво

Комплексуете из-за полных рук и постоянно пытаетесь спрятать их под одеждой? Не волнуйтесь - это можно сделать не только незаметно, но и красиво! Современная мода дает множество стильных решений, которые помогут замаскировать то, что вы не хотите выставлять напоказ, и при этом выглядеть элегантно и уверенно.

РБК-Украина собрало 6 модных способов, как скрыть руки и при этом оставаться в тренде.

Рубашка - ваш летний союзник

Хотите скрыть определенные особенности фигуры? Смело используйте многослойность - этот стилевой прием давно одобрен стилистами. И самое приятное - его легко адаптировать к жаркому сезону!

Попробуйте совместить льняные шорты или брюки с тонким топом на бретелях, а сверху накиньте рубашку из такого же легкого льна.

Благодаря свободному крою вам не будет жарко, а еще такая вещь отлично маскирует живот и руки. Вот как выглядит эффективная многослойность летом!

Как летом скрыть большие руки (фото: instagram.com/u.need.ua)

V-образный вырез - ваш маленький модный трюк

V-образный вырез на платье или блузе - настоящая находка. Подумайте сами: он визуально удлиняет шею, сужает плечи, скрывает руки и одновременно выгодно подчеркивает зону декольте.

Если же вы хотите скрыть еще и животик и визуально "добавить" себе несколько сантиметров роста - сочетайте этот вырез с брюками с высокой посадкой.

Легкий блейзер - для вечера и не только

В прохладные летние вечера вам точно пригодится легкий жакет. Выбирайте вариант свободного кроя - он добавит стиля и легко замаскирует руки и плечи. А еще один бонус: блейзер без глубокого декольте можно смело носить на голое тело - без дополнительных слоев под низом.

Сфокусируйте внимание на декольте

Надежный способ скрыть объемные руки - сместить акцент на другую зону, например, на декольте. Овальный вырез, который совсем не обязательно должен быть глубоким, на футболке или блузе подчеркнет грудь и одновременно уменьшит акцент на плечах.

А прямоугольный вырез сделает образ более структурированным и визуально "сузит" руки.

Как летом скрыть большие руки (фото: instagram.com/leandramcohen)

Спущенные плечи - женственно и изящно

Тренд на открытые плечи - настоящее спасение для тех, кто стесняется объемных рук. Спущенные рукава удачно их маскируют, а сам образ выглядит нежно и элегантно.

Однако обратите внимание: такой фасон может подчеркнуть ширину плеч, поэтому подходит не всем.

Футболка с рукавом до локтя - must-have лета

В жаркие дни длинный рукав - не лучший выбор. Вместо лонгсливов выберите футболки с рукавом до локтя.

Во-первых, они универсальны - подходят к любому низу. Во-вторых - это настоящее спасение для тех, кто хочет скрыть зону рук и плеч.

Советуем иметь несколько таких футболок в разных цветах - вы точно не пожалеете!