Прячете руки под одеждой? Вот 6 модных способов сделать это красиво
Комплексуете из-за полных рук и постоянно пытаетесь спрятать их под одеждой? Не волнуйтесь - это можно сделать не только незаметно, но и красиво! Современная мода дает множество стильных решений, которые помогут замаскировать то, что вы не хотите выставлять напоказ, и при этом выглядеть элегантно и уверенно.
РБК-Украина собрало 6 модных способов, как скрыть руки и при этом оставаться в тренде.
Рубашка - ваш летний союзник
Хотите скрыть определенные особенности фигуры? Смело используйте многослойность - этот стилевой прием давно одобрен стилистами. И самое приятное - его легко адаптировать к жаркому сезону!
Попробуйте совместить льняные шорты или брюки с тонким топом на бретелях, а сверху накиньте рубашку из такого же легкого льна.
Благодаря свободному крою вам не будет жарко, а еще такая вещь отлично маскирует живот и руки. Вот как выглядит эффективная многослойность летом!
Как летом скрыть большие руки (фото: instagram.com/u.need.ua)
V-образный вырез - ваш маленький модный трюк
V-образный вырез на платье или блузе - настоящая находка. Подумайте сами: он визуально удлиняет шею, сужает плечи, скрывает руки и одновременно выгодно подчеркивает зону декольте.
Если же вы хотите скрыть еще и животик и визуально "добавить" себе несколько сантиметров роста - сочетайте этот вырез с брюками с высокой посадкой.
@xiomivi1 V cut bodysuits @OQQ are so flattering #oqq #feelinggreatinoqq #hiddengems #tiktoktravelcampaign MTG CHIHIRO by Mulú - Mulú
Легкий блейзер - для вечера и не только
В прохладные летние вечера вам точно пригодится легкий жакет. Выбирайте вариант свободного кроя - он добавит стиля и легко замаскирует руки и плечи. А еще один бонус: блейзер без глубокого декольте можно смело носить на голое тело - без дополнительных слоев под низом.
@ambermaylowe Beige blazers for summer #summeroutfits #chicoutfits #minimalstyle #outfitinspo Whos that girl - amira
Сфокусируйте внимание на декольте
Надежный способ скрыть объемные руки - сместить акцент на другую зону, например, на декольте. Овальный вырез, который совсем не обязательно должен быть глубоким, на футболке или блузе подчеркнет грудь и одновременно уменьшит акцент на плечах.
А прямоугольный вырез сделает образ более структурированным и визуально "сузит" руки.
Как летом скрыть большие руки (фото: instagram.com/leandramcohen)
Спущенные плечи - женственно и изящно
Тренд на открытые плечи - настоящее спасение для тех, кто стесняется объемных рук. Спущенные рукава удачно их маскируют, а сам образ выглядит нежно и элегантно.
Однако обратите внимание: такой фасон может подчеркнуть ширину плеч, поэтому подходит не всем.
@lisa.mariee1 корсетное платье меня!!! #корсет #tiktokshopfashion #платья #maxidress #fashioninspoforyou #summerdress Originalton - toni
Футболка с рукавом до локтя - must-have лета
В жаркие дни длинный рукав - не лучший выбор. Вместо лонгсливов выберите футболки с рукавом до локтя.
Во-первых, они универсальны - подходят к любому низу. Во-вторых - это настоящее спасение для тех, кто хочет скрыть зону рук и плеч.
Советуем иметь несколько таких футболок в разных цветах - вы точно не пожалеете!
@taylasnts Replying to @Spencer Honey Shelby Lover/Friend (Instrumental) - KAYTRANADA
Вас может заинтересовать
- Жена Усика показала, как выглядит самая модная обувь на лето
- Амадор Лопес показал стильный уличный лук и раскрыл его цену
- Злата Огневич удивила стилем 2000-х в джинсовом жилете и босоножках на платформе
При написании материала использовались следующие источники: TikTok-аккаунты taylasnts, lisa.mariee1, U`NEED.аутфит с белой футболкой