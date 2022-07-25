Хотят заменить разрушенный мост. Россияне возводят понтон в Херсонской области

Российские военные строят понтонную переправу в Херсонской области. Она должна будет заменить Дарьевский мост, который разрушили ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"Россияне пытаются возвести понтонную переправу у разрушенного Дарьевского моста. Ну ничего, приготовят новую цель для ВСУ - к тому же, уже и пристрелянную. Ведь как раз повреждение мостов делает невозможным пополнение боеспособности рашистов. Украина, уже официально, контролирует транспортные пути оккупантов, что сильно напрягает Россию", - подчеркнул Хлань.

При этом, по словам Хланя, ранее один из коллаборантов Кирилл Стремоусов заявлял, что разрушенный мост через реку Ингулец якобы "не играет роли".