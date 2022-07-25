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Хотят заменить разрушенный мост. Россияне возводят понтон в Херсонской области

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Херсонская область, Понедельник 25 июля 2022 22:05
Хотят заменить разрушенный мост. Россияне возводят понтон в Херсонской области Фото: россияне пытаются заменить разрушенный мост под Херсоном (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Иван Носальский

Российские военные строят понтонную переправу в Херсонской области. Она должна будет заменить Дарьевский мост, который разрушили ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"Россияне пытаются возвести понтонную переправу у разрушенного Дарьевского моста. Ну ничего, приготовят новую цель для ВСУ - к тому же, уже и пристрелянную. Ведь как раз повреждение мостов делает невозможным пополнение боеспособности рашистов. Украина, уже официально, контролирует транспортные пути оккупантов, что сильно напрягает Россию", - подчеркнул Хлань.

При этом, по словам Хланя, ранее один из коллаборантов Кирилл Стремоусов заявлял, что разрушенный мост через реку Ингулец якобы "не играет роли".

Напомним, ранее Хлань заявлял, что украинские военные ударили по Дарьевскому мосту через Ингулец. Это необходимо для нарушения логистики врага.

Также мы писали, что, по словам Хланя, у оккупантов Херсоне есть два основных пути снабжения и четыре слабых места, имеющих ключевое значение.

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