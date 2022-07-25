Хочуть замінити зруйнований міст. Росіяни зводять понтон у Херсонській області

Російські військові будують понтонну переправу в Херсонській області. Вона повинна буде замінити Дар'ївський міст, який зруйнували ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя у Facebook.

"Росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар'ївського мосту. Ну нічого, приготують нову ціль для ЗСУ - до того ж, вже й пристріляну. Адже якраз пошкодження мостів унеможливлює поповнення боєздатності рашистів. Україна, вже офіційно, контролює транспортні шляхи окупантів, що сильно напружує Росію", - підкреслив Хлань. При цьому, за словами Хланя, раніше один з колаборантів Кирило Стремоусов заявляв, що зруйнований міст через річку Інгулець нібито "не грає ролі".