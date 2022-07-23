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ВСУ ударили по Дарьевскому мосту Херсонской области, - Хлань

Новина українською →
Суббота 23 июля 2022 14:38
ВСУ ударили по Дарьевскому мосту Херсонской области, - Хлань Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные ударили по Дарьевскому мосту через Ингулец. Это необходимо для нарушения логистики врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это - продолжение операции по отрезанию Херсонской группировки русских от снабжения", - пишет Хлань.

Как отметил депутат облсовета, каждый мост, является слабым местом в логистике врага. Это не освобождение города, однако подготовительные шаги для этого.

"И, как по мне, эти удары демонстрируют главное - мы отходим от советской армии, которая штурмует города, несмотря на разрушения и потери", - добавляет Хлань.

По словам депутата областного совета, украинские бойцы становятся частью западной армии, которая бережет жизнь своих воинов и использует стратегию непрямых действий.

"Конечно без западного вооружения это было бы невозможно. HIMARS и наши парни и девушки из ВСУ - это прекрасное сочетание", - пишет Хлань.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне. Оккупационные "власти" города объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.

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