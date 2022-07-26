Вперед в прошлое. Оккупанты хотят вернуть Мариуполю советское название

Российские оккупанты рассматривают вопрос о переименовании Мариуполя. Городу хотят вернуть старое советское название Жданов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Вперед в прошлое! Мариуполь хотят переименовать в Жданов. Такое желание российские оккупанты и ватные сторонники "русского мира" уже "бросают" в массы", - отметили в мэрии.
В свою очередь заместитель Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram рассказал, что о планах захватчиков вместе с псевдорефендумом рассмотреть вопрос переименования Мариуполя проговорился руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница в интервью оккупантам.
Напомним, Мариуполь во времена советской власти, с 1948 по 1989 годы, назывался Жданов. Город назвали в честь местного уроженца и одного из коммунистических деятелей СССР Андрея Жданова.
Мы ранее писали, что Кремль разработал план "восстановления" Мариуполя. Он якобы должен пройти в три этапа - до конца 2022 года, с 2023-го по 2025-й и до 2040 года.
Особенно странно инициатива "восстановления" выглядит на фоне того, как оккупанты украли из Театрального сквера города фонтан вместе с форсунками для разбрызгивания воды.