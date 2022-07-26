Вперед у минуле. Окупанти хочуть повернути Маріуполю радянську назву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду .

"Вперед у минуле! Маріуполь хочуть перейменувати в Жданов. Таке бажання російські окупанти та ватні прихильники "руського миру" вже "кидають" у маси," - зазначили у мерії.

Своєю чергою заступник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram розповів, що про плани загарбників разом із псевдорефендумом розглянути питання перейменування Маріуполя проговорився керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница у інтерв'ю окупантам.

Нагадаємо, Маріуполь у часи радянської влади, з 1948 по 1989 роки, мав назву Жданов. Місто назвали на честь місцевого уродженця й одного з комуністичних діячів СРСР Андрія Жданова.