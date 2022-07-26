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Вперед у минуле. Окупанти хочуть повернути Маріуполю радянську назву

Фото: Окупанти хочуть перейменувати Маріуполь (t.me/andriyshTime)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти розглядають питання про перейменування Маріуполя. Місту хочуть повернути стару радянську назву Жданов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Вперед у минуле! Маріуполь хочуть перейменувати в Жданов. Таке бажання російські окупанти та ватні прихильники "руського миру" вже "кидають" у маси," - зазначили у мерії.

Своєю чергою заступник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram розповів, що про плани загарбників разом із псевдорефендумом розглянути питання перейменування Маріуполя проговорився керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница у інтерв'ю окупантам.

Нагадаємо, Маріуполь у часи радянської влади, з 1948 по 1989 роки, мав назву Жданов. Місто назвали на честь місцевого уродженця й одного з комуністичних діячів СРСР Андрія Жданова.

Ми раніше писали, що Кремль розробив план "відновлення" Маріуполя. Він нібито має пройти в три етапи - до кінця 2022 року, з 2023-го по 2025-й і до 2040 року.

Особливо дивно ініціатива "відбудови" виглядає на тлі того, як окупанти вкрали з Театрального скверу міста фонтан разом із форсунками для розбризкування води.

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