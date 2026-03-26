Хотів знеструмити Кропивницький: СБУ затримала агента ФСБ "на гарячому"

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі РФ здійснити масштабну диверсію у Кропивницькому. За результатами дій на випередження затримано агента ФСБ, який готував підрив опорної електропідстанції", - зазначили у СБУ.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він у комендантську годину забирав саморобну бомбу зі схованки на в’їзді до міста.

За матеріалами справи, вибухівка була споряджена пластидом масою 300 грам та мобільним телефоном для дистанційної активації.

План диверсії

Як встановило розслідування, агент збирався на таксі перевезти бомбу до місця запланованої диверсії і закласти її біля трансформаторів опорної електропідстанції для підриву.

У такий спосіб РФ планувала знищити ключовий енерговузол, який живить більшість стратегічних та соціальних об’єктів міста.

Що відомо про підозрюваного

За матеріалами справи, завдання ФСБ виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору росіян він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Погодившись на обіцянку "швидких заробітків", агент отримав від російських спецслужбістів координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм та локацію запланованої диверсії. Під час обшуку в затриманого вилучено вибухівку та смартфон із доказами роботи на ворога.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.