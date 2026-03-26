Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Хотів знеструмити Кропивницький: СБУ затримала агента ФСБ "на гарячому"

10:32 26.03.2026 Чт
2 хв
Росіяни намагались організувати диверсію руками жителя Кропивницького
aimg Костянтин Широкун
Фото: СБУ затримала агента ФСБ "на гарячому" (facebook.com/ssumariupol)

Агент ФСБ хотів влаштувати диверсію у Кропивницькому, але СБУ затримала російського агента "на гарячому".

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі РФ здійснити масштабну диверсію у Кропивницькому. За результатами дій на випередження затримано агента ФСБ, який готував підрив опорної електропідстанції", - зазначили у СБУ.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він у комендантську годину забирав саморобну бомбу зі схованки на в’їзді до міста.

За матеріалами справи, вибухівка була споряджена пластидом масою 300 грам та мобільним телефоном для дистанційної активації.

План диверсії

Як встановило розслідування, агент збирався на таксі перевезти бомбу до місця запланованої диверсії і закласти її біля трансформаторів опорної електропідстанції для підриву.

У такий спосіб РФ планувала знищити ключовий енерговузол, який живить більшість стратегічних та соціальних об’єктів міста.

Що відомо про підозрюваного

За матеріалами справи, завдання ФСБ виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору росіян він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Погодившись на обіцянку "швидких заробітків", агент отримав від російських спецслужбістів координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм та локацію запланованої диверсії. Під час обшуку в затриманого вилучено вибухівку та смартфон із доказами роботи на ворога.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Кропивницькому правоохоронці затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними слідства, вона планувала встановити на території Кропивницької ТЕЦ GPS-трекер, замаскований під сніг.

Також раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався скоригувати атаку дронів по енергетичних об’єктах Рівненської АЕС. За інформацією слідства, він встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач, за що був засуджений до 15 років позбавлення волі.

