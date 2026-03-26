Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Хотел обесточить Кропивницкий: СБУ задержала агента ФСБ "на горячем"

10:32 26.03.2026 Чт
2 мин
Россияне пытались организовать диверсию руками жителя Кропивницкого
aimg Константин Широкун
Фото: СБУ задержала агента ФСБ "на горячем" (facebook.com/ssumariupol)

Агент ФСБ хотел устроить диверсию в Кропивницком, но СБУ задержала российского агента "на горячем".

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую попытку РФ осуществить масштабную диверсию в Кропивницком. По результатам действий на опережение задержан агент ФСБ, который готовил подрыв опорной электроподстанции", - отметили в СБУ.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он в комендантский час забирал самодельную бомбу из тайника на въезде в город.

По материалам дела, взрывчатка была снаряжена пластидом массой 300 грамм и мобильным телефоном для дистанционной активации.

План диверсии

Как установило расследование, агент собирался на такси перевезти бомбу к месту запланированной диверсии и заложить ее возле трансформаторов опорной электроподстанции для подрыва.

Таким образом РФ планировала уничтожить ключевой энергоузел, который питает большинство стратегических и социальных объектов города.

Что известно о подозреваемом

По материалам дела, задание ФСБ выполнял завербованный врагом местный безработный. В поле зрения россиян он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

Согласившись на обещание "быстрых заработков", агент получил от российских спецслужбистов координаты тайника с самодельным взрывным устройством и локацию запланированной диверсии. Во время обыска у задержанного изъята взрывчатка и смартфон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Кропивницком правоохранители задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке российских ударов по энергетической инфраструктуре. По данным следствия, она планировала установить на территории Кропивницкой ТЭЦ GPS-трекер, замаскированный под снег.

Также ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался скорректировать атаку дронов по энергетическим объектам Ровенской АЭС. По информации следствия, он устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач, за что был приговорен к 15 годам лишения свободы.

