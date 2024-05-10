Хотів скорегувати ворожі удари по ешелонах ЗСУ за допомогою вебкамери: затримано агента РФ

Правоохоронці затримали ворожого інформатора, який за допомогою вебкамери хотів скоригувати ракети по залізничних ешелонах ЗСУ. Тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував ракетний удар по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області", - йдеться в повідомленні.

Ворожим коригувальником виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати "графіки" переміщення військових ешелонів.

У разі виявлення рухомих складів ЗСУ зрадник мав у режимі онлайн передати їхні координати агресору для підготовки прицільного удару по залізничній гілці.

Таким чином ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів.

Викрили своєчасно

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора "на гарячому", коли він намагався встановити вебкамеру поблизу колії.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, на який він планував "підв’язати" відеопристрій, щоб відслідковувати рух ешелонів.

Наразі слідчі повідомили ворожому інформатору про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Фото: затримання ворожого інформатора (t.me/SBUkr)