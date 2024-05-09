Вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР: затримані проросійські агітатори (фото)
Правоохоронці нейтралізували чергову мережу проросійських пропагандистів, які діяли у різних регіонах України. Вони закликали до відродження СРСР та вихваляли диктатора Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначають у відомстві, зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ та закликали до захоплення всієї території нашої держави.
"Для проведення інформаційних диверсій фігуранти створили десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах", - йдеться в повідомленні.
Діяли у різних регіонах
Так, у Києві викрили місцеву жительку, яка вихваляла Путіна та війну РФ проти України. Для поширення ворожої пропаганди вона зареєструвала анонімну сторінку в TikTok, де публікувала свої антиукраїнські дописи.
За даними слідства, переважну більшість аудиторії інтернет-ресурсу становили мешканці Росії.
У Миколаївській області затримано очільника підпільної організації "молода гвардія більшовиків-ленінців", діяльність якої дистанційно координувала російська розвідка.
За вказівкою окупантів їхні поплічники готували замовні публікації для підконтрольних Кремлю міжнародних інформагентств з метою популяризації проросійських настроїв та відновлення СРСР.
У Дніпропетровській області правоохоронці затримали YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу країни-агресора.
Від окупантів фігурант дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних відеосюжетів про війну в Україні.
У замовних роликах їхній автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті.
Також правоохоронці затримали у Харкові ще одного прихильника рашизму, який на власному YouTube-каналі вихваляв радянський режим та пропагував комуністичну символіку.
В СБУ уточнюють інформацію
За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
СБУ затримує агітаторів РФ
Нагадаємо, напередодні СБУ затримала 4 проросійських агітаторів, які діяли в різних регіонах України.
Перед цим повідомлялось, що правоохоронці затримали у різних регіонах України шість ворожих агітаторів, серед яких виявили блогерку з "медіа-пулу" Медведчука.
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