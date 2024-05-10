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Хотел скорректировать вражеские удары по эшелонам ВСУ с помощью вебкамеры: задержан агент РФ

Украина, Пятница 10 мая 2024 10:49
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Хотел скорректировать вражеские удары по эшелонам ВСУ с помощью вебкамеры: задержан агент РФ Фото: СБУ разоблачила информатора РФ в Кировоградской области (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали вражеского информатора, который с помощью вебкамеры хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам ВСУ. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности задержала российского информатора, готовящего ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Враждебным корректировщиком оказался житель Кропивницкого. Для выполнения задания он пытался установить вебкамеру у одного из мостов, чтобы зафиксировать "графики" перемещения военных эшелонов.

В случае обнаружения подвижных составов ВСУ предатель должен был в режиме онлайн передать их координаты агрессору для подготовки прицельного удара по железнодорожной ветке.

Таким образом, враг надеялся нарушить поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного и южного фронтов.

Разоблачили вовремя

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского информатора "на горячем", когда он пытался установить вебкамеру вблизи колеи.

Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, на который он планировал "подвязать" видеоустройство, чтобы отслеживать движение эшелонов.

Следователи сообщили вражескому информатору о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Хотел скорректировать вражеские удары по эшелонам ВСУ с помощью вебкамеры: задержан агент РФФото: задержание вражеского информатора (t.me/SBUkr)

СБУ задерживает агентов РФ

Вчера мы писали о том, что правоохранители нейтрализовали сеть пророссийских пропагандистов.

Кроме того, в Харьковской области разоблачили рецидивиста. Он шпионил для россиян с целью подготовки операций РФ, в том числе по привлечению ДРГ.

Также накануне СБУ задержала 4 пророссийских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины.

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