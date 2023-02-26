Хотіли б зробити все, щоб зменшити гостроту бойових дій, - глава МЗС Саудівської Аравії

Саудівська Аравія підтримує зменшення гостроти бойових дій у війні між Росією та Україною. Країна виступає за врегулювання під егідою ООН на принципах поваги до міжнародного права.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заявиву міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принца Файсала бін Фархана Аль Сауда на брифінгу в Києві.
За його словами, Україна та Саудівська Аравія провели плідні переговори щодо співробітництва країн. Основиним питанням було пробема війни та шляхи її закінчення.
"Королівство Саудівська Аравія хотіло б зробити все можливе для того, щоб зменшити гостроту бойових дій. Як відомо, будь-яка війна закінчується діалогом та столом переговорів. Але, звичайно, це все має бути під егідою ООН і з повагою до міжнародного права", - сказав бін Фархан Аль Сауд.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд відвідав Україну з робочим візитом. В ході його візиту було підписано документи про надання допомоги Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Саудівської Аравії виділив для України пакет гуманітарної допомоги вартістю 400 млн доларів.
Також ми писали, що в Конгресі США анонсували розслідування інформації про "таємну угоду" щодо збільшення видобутку нафти, яку нібито уклали Білий дім та Саудівська Аравія.
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