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У Конгресі США розслідують "секретну" угоду з Саудівською Аравією про видобуток нафти

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Вашингтон, Неділя 04 грудня 2022 23:43
У Конгресі США розслідують "секретну" угоду з Саудівською Аравією про видобуток нафти Фото: у США розслідують секретну угоду із Саудівською Аравією про видобуток нафти (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Палаті представників Конгресу США оголосили про розслідування повідомлення про "таємну угоду" щодо збільшення видобутку нафти, яку нібито уклали Білий дім та Саудівська Аравія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Представники комітету з нагляду з республіканців почали розслідувати звинувачення, які представлені в жовтневому матеріалі газети New York Times.

Видання тоді написало, що офіційні особи Держдепартаменту та Ради нацбезпеки нібито прагнули укласти таємну угоду з Ер-Ріядом для збільшення видобування ОПЕК+ напередодні виборів до Палати представників у листопаді.

У другій половині жовтня газета New York Times написала, що офіційні особи США уклали з Саудівською Аравією секретну угоду, пов'язану з нарощуванням видобутку нафти до кінця 2022 року, проте очікування чиновників не справдилися.

Нагадаємо, липневий візит Джо Байдена до Саудівської Аравії був пов'язаний, у тому числі з питанням нарощування видобутку сировини. Але на початку жовтня ОПЕК+ погодилася різко скоротити видобуток нафти з листопада 2022 року.

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Нефть Саудовская Аравия
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