Хотели бы сделать все, чтобы снизить остроту боевых действий, - глава МИД Саудовской Аравии

Саудовская Аравия поддерживает уменьшение остроты боевых действий в войне между Россией и Украиной. Страна выступает за урегулирование под эгидой ООН на принципах уважения международного права.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявленную министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принца Файсала бин Фархана Аль Сауда на брифинге в Киеве.

По его словам, Украина и Саудовская Аравия провели плодотворные переговоры по сотрудничеству стран. Основным вопросом была проблема войны и пути ее окончания.

"Королевство Саудовская Аравия хотело бы сделать все возможное для того, чтобы снизить остроту боевых действий. Как известно, любая война заканчивается диалогом и столом переговоров. Но, конечно, это все должно быть под эгидой ООН и с уважением к международному праву", - сказал бин Фархан Аль Сауд.