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Саудівська Аравія виділить Україні допомоги на 400 млн доларів

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Україна, Неділя 26 лютого 2023 18:50
Саудівська Аравія виділить Україні допомоги на 400 млн доларів Фото: Саудівська Аравія виділить Україні допомоги на 400 млн доларів (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд відвідав Україну з робочим візитом. В ході його візиту було підписано документи про надання допомоги Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Відомо, що було підписано два документі з пакетом допомоги на 400 мільйонів доларів.

"У рамках візиту в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі 400 млн доларів: гумдопомоги на 100 млн доларів та нафтопродуктів на 300 млн доларів", - написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Саудівської Аравії виділив для України пакет гуманітарної допомоги вартістю 400 млн доларів.

Також ми писали, що в Конгресі США анонсували розслідування інформації про "таємну угоду" щодо збільшення видобутку нафти, яку нібито уклали Білий дім та Саудівська Аравія.

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