Хотіли вкрасти людину. У Дніпропетровській області затримали злочинців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram .

Лисак також подякував правоохоронцям за те, що вони очищають область від внутрішніх ворогів.

"На фото - те, чим закінчилася спроба злочинців викрасти людину прямо посеред вулиці. Із внутрішніми ворогами боротимемося так само жорстко, як із зовнішніми ворогами", - написав він.

Чиновник оприлюднив фото, на яких можна побачити затримання зловмисників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України викрила ще трьох колаборантів у Харківській та Херсонській областях.

Також ми писали, що СБУ затримала агента росіян, який шукав інформацію про склади боєприпасів українців під Авдіївкою.

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