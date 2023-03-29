СБУ викрили ще трьох колаборантів, один з них експосадовець окупаційної "МВС"
Служба безпеки України викрила ще трьох колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Однією із фігуранток виявилась колишня посадовиця ліцензійно-дозвільного відділу Куп‘янської міської ради. Після тимчасового захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав окупаційної адміністрації", - пише пресслужба.
Колаборантка виконувала вказівки ворога щодо перелаштування роботи місцевого українського бізнесу на користь Росії. Після звільнення територій зрадниця переховувалась у матері в Харкові, однак пізніше її все ж спіймали.
"Ще однією колаборанткою є 65-річна мешканка Вовчанська в Харківській області, яка під час окупації району добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий "відділ пенсійного фонду", - відзначає СБУ.
На "посаді" зрадниця формувала "штат" псевдоустанови. Також вона передала ворогу персональні дані містян, які перебували у скрутному матеріальному становищі, щоб виконати плани Москви щодо примусової паспортизації жителів окупованих територій.
"Крім того, у Херсоні викрито місцевого жителя, колишнього інструктора автошколи. Після тимчасового захоплення міста він вступив до лав окупаційного "головного управління МВС Херсонської області", - пише СБУ.
Окупанти назначили зрадника "спеціалістом відділу реєстрації транспортних засобів". Після звільнення колаборант намагався уникнути покарання й тричі змінив адрес проживання. Його затримали в одному із селищ поблизу обласного центру.
Фото: СБУ викрили ще трьох колаборантів, один з них експосадовець окупаційної "МВС" (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні нещодавно затримали колаборанта, який співпрацював з РФ та займався "перереєстрацією" автомобілів.
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