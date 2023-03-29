Хотели украсть человека. В Днепропетровской области задержали преступников

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности провели задержание преступников. Злоумышленники пытались украсть человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
Чиновник обнародовал фото, на которых можно заметить задержание злоумышленников.
"На фото - то, чем закончилась попытка преступников похитить человека прямо посреди улицы. С внутренними врагами будем бороться так же жестко, как и с внешними врагами", - написал он.
Лысак также поблагодарил правоохранителей за то, что они очищают область от внутренних врагов.
Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила еще трех коллаборантов в Харьковской и Херсонской областях.
Также мы писали, что СБУ задержала агента россиян, который искал информацию о складах боеприпасов украинцев под Авдеевкой.
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