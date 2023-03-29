Хотели украсть человека. В Днепропетровской области задержали преступников

Чиновник обнародовал фото, на которых можно заметить задержание злоумышленников.

Фото: задержание преступников (t.me/dnipropetrovskaODA)

"На фото - то, чем закончилась попытка преступников похитить человека прямо посреди улицы. С внутренними врагами будем бороться так же жестко, как и с внешними врагами", - написал он.

Лысак также поблагодарил правоохранителей за то, что они очищают область от внутренних врагов.