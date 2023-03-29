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Хотели украсть человека. В Днепропетровской области задержали преступников

Фото: в Днепропетровской области задержали преступников (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности провели задержание преступников. Злоумышленники пытались украсть человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Чиновник обнародовал фото, на которых можно заметить задержание злоумышленников.

Фото: задержание преступников (t.me/dnipropetrovskaODA)

"На фото - то, чем закончилась попытка преступников похитить человека прямо посреди улицы. С внутренними врагами будем бороться так же жестко, как и с внешними врагами", - написал он.

Лысак также поблагодарил правоохранителей за то, что они очищают область от внутренних врагов.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила еще трех коллаборантов в Харьковской и Херсонской областях.

Также мы писали, что СБУ задержала агента россиян, который искал информацию о складах боеприпасов украинцев под Авдеевкой.

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Служба безопасности УкраиныДнепропетровская область