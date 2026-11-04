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Хотіли вивезти нацгвардійця: СБУ затримала трьох організаторів провокацій під Києвом

18:09 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Хотіли вивезти нацгвардійця: СБУ затримала трьох організаторів провокацій під Києвом Фото: інцидент в Петропавлівській Борщагівці (t.me/dmytro_lubinetzs)
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Служба безпеки України затримала трьох організаторів заворушень в Петропавлівській Борщагівці. Вони за гроші спровокували сутички та намагалися вивезти нацгвардійця під виглядом "швидкої допомоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Слідство встановило, що 30 жовтня жителька Київської області отримала замовлення за грошову винагороду від іншої мешканки столичного регіону. Завданням було вивезти військового НГУ за межі пункту тимчасової дислокації.

Для реалізації плану фігурантка видавала себе за медика. Вона використала приватний автомобіль, який не має відношення до офіційних медустанов України.

До злочину жінка залучила свого знайомого. За гроші він погодився зіграти роль "фельдшера" та напередодні провів дорозвідку поблизу пункту розташування підрозділу НГУ.

Провокації та затримання

Перебуваючи біля пункту дислокації НГУ, псевдомедик почала поширювати в соцмережах маніпулятивну інформацію. Це викликало суспільний резонанс і спровокувало сутички та перешкоджання діяльності Сил оборони.

Під час перевірки телефону провокаторки правоохоронці виявили листування з третіми особами, де обговорювалися сценарії несанкціонованих акцій проти українських захисників.

Хотіли вивезти нацгвардійця: СБУ затримала трьох організаторів провокацій під КиєвомХотіли вивезти нацгвардійця: СБУ затримала трьох організаторів провокацій під КиєвомХотіли вивезти нацгвардійця: СБУ затримала трьох організаторів провокацій під КиєвомХотіли вивезти нацгвардійця: СБУ затримала трьох організаторів провокацій під КиєвомХотіли вивезти нацгвардійця: СБУ затримала трьох організаторів провокацій під КиєвомХотіли вивезти нацгвардійця: СБУ затримала трьох організаторів провокацій під Києвом

Окрім цього, правоохоронці затримали активну учасницю заворушень, яка закликала блокувати та пошкодити автобус Нацгвардії.

Яке покарання загрожує фігурантам

Слідчі СБУ повідомили замовниці провокацій та двом її спільникам про підозри за двома статтями КК України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань в умовах воєнного стану).

Правоохоронці вже подали до суду клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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