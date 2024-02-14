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Хотіли вбити депутата і не тільки. Поліція затримала членів банди в Полтавській області

Архівне фото: Поліція розкрила банду в Полтавській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали членів банди в Полтавській області, які планували скоїти вбивство поліцейського і депутата облради.

Що відомо про банду

За даними слідства, діяла банда в Кременчуці Полтавської області. 

Протягом вересня 2023 - лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. 

Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата - у зв'язку з громадською роботою по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Злочини членів банди

Правоохоронці вже встановили причетність учасників банди до умисного вбивства жителя Кременчука, який із ними конфліктував. 

Фото: Обшук і затримання (facebook.com/UA.National.Police)

У вересні 2023 року чоловіка застрелили з мисливської рушниці неподалік від місця проживання. 

"Другою жертвою міг стати кременчужанин, який продав рушницю підозрюваним, однак під час переслідування йому вдалося втекти від учасників банди", - йдеться в повідомленні.

Що інкримінують зловмисникам

Правоохоронцями затримали 8 учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом. До складу банди входили син організатора та його знайомі.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру в: 

  • умисному вбивстві; 
  • замаху, приготуванні умисного вбивства; 
  • вимаганні чужого майна; 
  • бандитизмі;
  • незаконному зберіганні, придбанні вогнепальної зброї та боєприпасів;
  • незаконній переробці вогнепальної зброї, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, організатору інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу. Наразі 4 особам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щодо інших - питання вирішується.

Гучні злочини в Україні

Раніше правоохоронці провели спеціальну операцію на території шести областей із затримання учасників збройної злочинної організації, які здійснювали напади на "криптовалютників".

Також правоохоронці затримали групу рекетирів, які вимагали у жителів Житомирської області фіктивні борги.

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