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У Житомирській області затримали групування рекетирів, яке очолив кримінальний авторитет

Четвер 04 січня 2024 20:15
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У Житомирській області затримали групування рекетирів, яке очолив кримінальний авторитет Фото: у Житомирській області затримали групування рекетирів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали групу рекетирів, які вимагали у жителів Житомирської області фіктивні борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

За даними слідства, кримінальний авторитет організував організував діяльність угрупування на території області. Учасники угрупування вимагали надумані борги з мешканців міста Коростень. Вони також надавали послуги з "врегулювання" фінансових конфліктів.

Сума так званого боргу залежала від матеріального стану потерпілого. В одних вимагали 500 доларів, в інших ця сума могла сягати й 5000. При цьому вимагаючи кошти члени угрупування погрожували фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням майна.

Фото: у Житомирській області затримали групування рекетирів, яке очолив кримінальний авторитет (zt.npu.gov.ua)

У разі відмов зловмисників відбирали майно потерпілих, а якщо і такий метод переконання не спрацьовував, то переходили до фізичного насильства.

Під час розслідування поліція знайшла потерпілих - в одного вони відібрали обладнання на понад 300 000 гривень, ще у кількох громадян, які не погодилися сплатити їм "борг" відібрали мисливську гладкоствольну рушницю, бензопилу та мобільний телефон, в іншого вимагали понад 180 000 гривень.

На підставі зібраних доказів організатору та 8 учасникам слідчі повідомили про підозру. Залежно від ролі та участі в злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані:

  • ч. 2 та 4 ст. 186 (грабіж),
  • ч. 3 та 4 ст. 189 (вимагання),
  • ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели 28 обшуків, під час яких вилучили майже 6 мільйонів гривень у національній та іноземній валюті, зброю, зокрема і рушницю, яку відібрали в одного з потерпілих, інші речі, що підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Раді тим часом пропонують прирівняти корупцію до держзради.

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Житомир полиция
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