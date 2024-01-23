Грабували "криптовалюників". Поліція накрила банду, спецоперація проходила в 6 областях

Правоохоронці провели спеціальну операцію на території шести областей із затримання учасників озброєної злочинної організації, які скоювали напади на "криптовалютників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України .

Зазначається, що спецоперацію проводили вчора, 22 січня, у Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Вік затриманих організаторів та учасників озброєної злочинної організації - від 23 до 40 років.

"Всі вони затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ще двоє фігурантів наразі знаходяться у СІЗО", - розповіли в поліції.

Також було вилучено зброю та боєприпаси, автівки, рації, засоби для глушіння сигналу та виявлення спецтехніки, десятки різних номерних знаків на авто тощо.

Як промишляла банда

За даними правоохоронців, зловмисники викрадали наближених до майбутніх жертв осіб, щоби дізнатися деталі їхнього побутового життя, наявність системи безпеки в будинках.

"Як правило, в поле зору злочинної організації потрапляли особи, діяльність яких пов'язана з криптовалютою. На всіх потенційних жертв фігуранти робили так зване "досьє", - йдеться в повідомленні.

Також у поліції розповіли, що фігуранти ретельно готувалися до злочину:

неодноразово проводили зустрічі для узгодження всіх деталей та планування шляхів втечі,

проводили розвідку місцевості,

підбирали знаряддя та екіпіровку, навіть відстежували прогноз погоди, аби у разі опадів не залишалися сліди на місцевості.

Оскільки учасники угруповання були з різних регіонів, у визначену дату та місце вони з'їжджалися для проведення спільних "нарад", кажуть у поліції.

Напад у Київській області

Також зазначається, що один з епізодів діяльності банди стався на Київщині у серпні 2023 року, коли зловмисники викрали водія однієї зі столичних родин, діяльність якої була пов'язана з криптовалютою.

Розбійники зупинили автомобіль потерпілого і, завдавши тілесних ушкоджень, заштовхали його до власного транспортного засобу. Погрожуючи зброєю та застосовуючи фізичну силу, вони намагалися дізнатися дані про схему будинку сім'ї, на яку працював водій, наявність охорони, способи проникнення на територію домоволодіння та кількість обслуговуючого персоналу, розпорядок дня кожного члена родини. На їх будинок планували вчинити розбійний напад.

Що загрожує учасникам банди

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим та учасникам злочинної організації, що наразі знаходяться в СІЗО, про підозру та обрання запобіжних заходів.

Учасникам банди може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Напади через криптовалюту

Раніше у жовтні 2023 року повідомлялося, що правоохоронці викрили групу осіб у Києві, які били та калічили підприємця, щоб він перерахував криптовалюту на їхній рахунок.

За даними слідства, четверо мешканців Черкас проникли в його квартиру потерпілого та почали вимагати перерахувати наявну в нього криптовалюту на їхній рахунок, погрожуючи фізичним насильством.