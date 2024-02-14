Хотели убить депутата и не только. Полиция задержала членов банды в Полтавской области

Правоохранители задержали членов банды в Полтавской области, которые планировали совершить убийство полицейского и депутата облсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и Национальную полицию Украины.
По данным следствия, действовала банда в Кременчуге Полтавской области.
В течение сентября 2023 - февраля 2024 годов подозреваемые готовили убийство заместителя начальника одного из районных управлений полиции в Днепропетровской области и депутата Полтавского областного совета.
Полицейского намеревались лишить жизни из-за профессиональной деятельности, а депутата - в связи с общественной работой по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Правоохранители уже установили причастность участников банды к умышленному убийству жителя Кременчуга, который с ними конфликтовал.
Фото: Обыск и задержание (facebook.com/UA.National.Police)
В сентябре 2023 года мужчину застрелили из охотничьего ружья неподалеку от места жительства.
"Второй жертвой мог стать кременчужанин, который продал ружье подозреваемым, однако во время преследования ему удалось убежать от участников банды", - говорится в сообщении.
Правоохранителями задержали 8 участников вооруженной банды во главе с криминальным авторитетом. В состав банды входили сын организатора и его знакомые.
Мужчинам доложено о подозрении в:
Кроме этого, организатору инкриминируют установление и распространение преступного влияния. Сейчас 4 лицам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении других - вопрос решается.
Ранее правоохранители провели специальную операцию на территории шести областей по задержанию участников вооруженной преступной организации, совершавших нападения на "криптовалютчиков".
Также правоохранители задержали группу рэкетиров, требовавших у жителей Житомирской области фиктивные долги.
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