"Хотели убить": МВД не считает, что целью нападения на Шефира было запугивание

По словам главы МВД, целью нападения было покушение на жизнь Сергея Шефира, а не попытка напугать команду президента Украины. Монастырский подчеркнул, что сегодняшний инцидент никак не отметится на будущих реформах в стране, в том числе на борьбе с преступностью.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены”, - заявил Монастырский.

Национальная полиция, со своей стороны, рассматривает три основные версии нападения: