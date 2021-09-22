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"Хотели убить": МВД не считает, что целью нападения на Шефира было запугивание

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Киев, Среда 22 сентября 2021 15:02
"Хотели убить": МВД не считает, что целью нападения на Шефира было запугивание Фото: Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава МВД убежден в том, что целью нападения на первого помощника президента Украины было убийство. Национальная полиция сейчас рассматривает три основные версии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра внутренних дел Дениса Монастырского во время брифинга.

По словам главы МВД, целью нападения было покушение на жизнь Сергея Шефира, а не попытка напугать команду президента Украины. Монастырский подчеркнул, что сегодняшний инцидент никак не отметится на будущих реформах в стране, в том числе на борьбе с преступностью.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены”, - заявил Монастырский.

Национальная полиция, со своей стороны, рассматривает три основные версии нападения:

  • покушение с целью дестабилизации политической ситуации в Украине;
  • покушение через государственную деятельность;
  • покушение с участием иностранных спецслужб.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что сегодня неизвестный обстрелял автомобиль в котором находился первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

Также РБК-Украина писало о реакции Офиса президента на попытку покушения на жизнь Шефира.

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