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"Хотіли вбити": МВС не вважає, що метою нападу на Шефіра було залякування

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Київ, Середа 22 вересня 2021 15:02
"Хотіли вбити": МВС не вважає, що метою нападу на Шефіра було залякування Фото: Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова МВС переконаний у тому, що метою нападу на першого помічника президента України було вбивство. Національна поліція наразі розглядає три основні версії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського під час брифінгу.

За словами голови МВС, метою нападу був замах на життя Сергія Шефіра, а не спроба налякати команду президента України. Монастирський наголосив, що сьогоднішній інцидент ніяк не відзначиться на майбутніх реформах в країні, в тому числі на боротьбі зі злочинністю.

"Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Наголошую, що команду президента не налякати, ті реформи, які початі, в тому числі у боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені”, - заявив Монастирський.

Національна поліція, зі свого боку, розглядає три основні версії нападу:

  • замах з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні;
  • замах через державну діяльність;
  • замах за участі іноземних спецслужб.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомяло про те, що сьогодні невідомий обстріляв автомобіль у якому перебував перший помічник президента України Сергій Шефір.

Також РБК-Україна писало про реакцію Офісу президента на спробу замаху на життя Шефіра.

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