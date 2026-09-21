Третій корпус першим у світі десантував НРК-камікадзе на понад 10 км за лінію фронту

Третій армійський корпус під час наступальної операції "Вівальді" на півночі Донеччини вперше у світі десантував НРК-камікадзе на понад 10 км у тил російських військ. Апарати перекинули туди важкі дрони-бомбери Третьої штурмової бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третього армійського корпусу .

Роботів закинули далеко в тил

Командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. За його словами, важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил противника.

За даними Третього армійського корпусу, попереду піхоти під час штурмових дій завжди йдуть безпілотники та наземні роботи.

Як приховали задум наступу

Паралельно з десантуванням роботів українські підрозділи застосували засоби протиповітряної обороти та радіоелектронної боротьби, щоб засліпити російські розвідувальні дрони. Це не дозволило противнику розкрити задум наступальних дій.

За даними корпусу, артилерія та безпілотні системи одночасно вели вогонь по командних пунктах, вузлах зв'язку, логістиці, переправах і резервах ворога.