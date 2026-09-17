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Броня плюс роботи: у Британії хочуть навчити бронемашину Ajax керувати НРК

08:01 17.09.2026 Чт
3 хв
aimg Лев Шевченко
Броня плюс роботи: у Британії хочуть навчити бронемашину Ajax керувати НРК Фото: бронемашина Ajax (Wikipedia)
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Компанії General Dynamics Land Systems-UK та ARX Robotics UK розпочали співпрацю з розробки автономних можливостей підтримки для бронемашини Ajax.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний пресреліз компаній General Dynamics Land Systems-UK та ARX Robotics.

Що передбачає інтеграція Ajax і Hector

Суть співпраці - з'єднати наземного робота Hector від ARX Robotics з бронемашиною Ajax через відкритий стандарт Generic Vehicle Architecture (GVA). Якщо це вдасться, екіпаж Ajax зможе прямо з машини ставити роботу завдання, стежити за ним і застосовувати його під час розвідки, охорони чи бою - знижуючи ризик для особового складу.

Ajax обрали не випадково: це одна з найсучасніших цифрових бронемашин на озброєнні, яка вже вміє збирати й обробляти дані та координувати техніку на полі бою. У компаніях розраховують, що робот-напарник поруч із машиною розширить радіус дій підрозділу, покращить ситуаційну обізнаність і зменшить кількість людей, яких доводиться наражати на небезпеку.

Навіщо Британії власне виробництво роботів

Окрім технічної частини, GDLS-UK та ARX Robotics домовилися опрацювати й питання виробництва - від фінальної збірки до обробки деталей на верстатах з ЧПК, розвитку постачальників і підготовки персоналу.

Спиратися планують на потужності GDLS-UK у Мертір-Тідвілі та Окдейлі в Південному Уельсі, де компанія вже підтримує понад 700 робочих місць, а вся програма Ajax забезпечує зайнятість понад 4 100 людей у країні.

Віцепрезидент і генеральний директор GDLS-UK Скотт Мілн пов'язує співпрацю з доктриною Британської армії "20-40-40", яка передбачає об'єднання пілотованих, безпілотних та автономних систем в єдину взаємопов'язану силу.

CEO ARX Robotics UK Девід Робертс каже, що армії не варто обирати між існуючою технікою і новим поколінням роботів-— краще поєднати їх в одну силу. За його словами, тандем Ajax і Hector дозволить розширити радіус дій пілотованих платформ і скоротити кількість солдатів, яких потрібно наражати на небезпеку, а паралельно - розбудувати британську промисловість, здатну самостійно виробляти й підтримувати такі системи.

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Наземні роботизовані комплекси дедалі активніше стають елементом фронтової логістики й в Україні: під час параду на честь 35-ї річниці Незалежності Хрещатиком вперше проїхали 30 українських НРК шести моделей, а Міноборони повідомляло про понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій, виконаних роботами з початку 2026 року.

Водночас Британія та Україна протягом року розширювали власну оборонно-промислову співпрацю: сторони підписали дорожню карту оборонного партнерства на 2026 рік, що визначає спільні проєкти у сферах протиповітряної оборони, дронів та авіації.

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