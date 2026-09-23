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Хорватский НРК Komodo от Rheinmetall научился наводить мосты: результаты испытаний

11:45 23.09.2026 Ср
3 мин
aimg Лев Шевченко
Хорватский НРК Komodo от Rheinmetall научился наводить мосты: результаты испытаний Фото: MV-8 Komodo (Rheinmetall)
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Компания Rheinmetall Unmanned Vehicles, созданная на базе хорватского DOK-ING, провела в Хорватии два раунда полевых испытаний тяжелого наземного роботизированного комплекса MV-8 Komodo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание Hrvatski vojnik.

Мост навели без экипажа

Систему наведения мостов на базе Komodo опробовали на инженерном полигоне "Церовац" вблизи Карловца при поддержке Министерства обороны Хорватии и Хорватского сухопутного войска.

Мост Cobra производства компании General Dynamics European Land Systems (GDELS) имеет класс военной нагрузки MLC 90 - по такой классификации через него могут проезжать гусеничные машины массой до 81,7 тонны или колесные до 93,9 тонны.

Разложенный мостик длиной 15 метров предназначен для преодоления небольших рек, рвов, каналов и кратеров шириной примерно 8–14 метров.

По словам разработчиков, несмотря на увеличение габаритов машины почти вдвое по высоте и длине, максимальная скорость гибридного дизель-электрического привода 55 км/ч и другие тактико-технические характеристики не изменяются.

Ключевая особенность системы, которую в компании назвали "беспилотным комплексом для форсирования помех" (Unmanned Gap Crossing System), - управление и Komodo, и мостом осуществляется дистанционно с одной консоли одним оператором.

По прибытии к месту форсирования мостик разворачивается в считанные минуты - производитель GDELS называет ориентировочное время около двух минут. Дальность дистанционного управления комплексом в зоне оптической видимости составляет примерно 1,5 километра.

Хорватский НРК Komodo от Rheinmetall научился наводить мосты: результаты испытаний

Фото: НРК приводит мост (Hrvatski vojnik)

Автономия как отдельное направление

Второй этап испытаний касался пакета автономного управления PATH A-Kit, разработанного канадским подразделением Rheinmetall. Систему, первоначально созданную для гражданских грузовых конвоев, тестировали на полигоне "Эуген Кватерник" вблизи Слуня.

PATH A-Kit позволяет Komodo двигаться по заданным маршрутам, следовать в колонне, записывать и повторять пройденные траектории, а также автоматически распознавать и обходить помехи, используя GPS, LIDAR и радар - в том числе и при отсутствии сигнала GPS. По словам инженеров компании, в ходе тестов система показала себя надежной.

В Rheinmetall UV рассчитывают завершить испытания мостовой системы осенью.

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В конце августа, во время парада к 35-й годовщине Независимости, по Крещатику впервые проехали 30 украинских НРК шести моделей, а Минобороны сообщало о более чем 100 тысячах логистических и эвакуационных миссий, выполненных роботами с начала 2026 года.

Тем временем интерес к дистанционному управлению наземными роботами проявляют и партнеры Украины - в частности, Британия планирует использовать бронемашину Ajax для управления наземными работами на поле боя.

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