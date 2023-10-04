В Хорватії вже понад 10 годин горить завод пластмаси: фото та відео

Там спалахнула пожежа на заводі пластмаси. Загорілося кілька тисяч квадратних метрів пластикових відходів заввишки п'ять метрів і один із виробничих об'єктів заводу.

"На самому об’єкті зберігалися різні гази та легкозаймисті рідини, які використовуються в процесі виробництва та переробки пластмас, тому з самого початку у нас виникла проблема, як це перемістити, і це було перенесено в безпечне приміщення. частина, яка не постраждала від пожежі", - сказав заступник мера Осієка Драган Вулін.

через дим і смог жителів Осієка попросили не виходити на вулиці, а в школах скасували заняття.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Постраждало приміщення сервісу побутової техніки.

Також, як повідомлялося, у серпні в житловому будинку Печерського району столиці сталась пожежа, через що постраждала дівчина.

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