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В Хорватии уже более 10 часов горит завод пластмассы: фото и видео

Фото: в Хорватии горит завод пластмассы (twitter.com/gradonacelnik)
Автор: Карина Левицкая

В восточной Хорватии сегодня произошел пожар на заводе пластика. Он продолжается уже более 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balka Insight.

 

"На самом объекте хранились различные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, которые используются в процессе производства и переработки пластмасс, поэтому с самого начала у нас возникла проблема, как это переместить, и это было перенесено в безопасное помещение. часть, которая не пострадала от пожара", - сказал заместитель мэра Осиека Драган Вулин.

Он отметил, что точная причина возгорания пока неизвестна, ее установит следствие.

 

 

Напомним, недавно в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Пострадали помещения сервиса бытовой техники.

Также, как сообщалось, в августе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.

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ПожарХорватия