Images from “hell”: крупные пожарные rages на plastics factory in Eastern #Croatia .



Residents of city of Osijek были ориентированы к статую в доме и заканчиваются своими окнами. pic.twitter.com/Yojo93cEZH — NATO VS KREMLIN (@eduinfotech101) October 4, 2023

"На самом объекте хранились различные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, которые используются в процессе производства и переработки пластмасс, поэтому с самого начала у нас возникла проблема, как это переместить, и это было перенесено в безопасное помещение. часть, которая не пострадала от пожара", - сказал заместитель мэра Осиека Драган Вулин.

Он отметил, что точная причина возгорания пока неизвестна, ее установит следствие.

Thick smoke был вырос на днем #Osijek в близлежащей #Croatia після plastic recycling depot full of plastic caught fire.



: Osjek-Baranja County pic.twitter.com/A1Z3utKoNZ — Balkan Insight (@BalkanInsight) 4 октября 2023