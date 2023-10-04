В Хорватии уже более 10 часов горит завод пластмассы: фото и видео

В восточной Хорватии сегодня произошел пожар на заводе пластика. Он продолжается уже более 10 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balka Insight.
Images from “hell”: крупные пожарные rages на plastics factory in Eastern #Croatia .
Residents of city of Osijek были ориентированы к статую в доме и заканчиваются своими окнами. pic.twitter.com/Yojo93cEZH — NATO VS KREMLIN (@eduinfotech101) October 4, 2023
"На самом объекте хранились различные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, которые используются в процессе производства и переработки пластмасс, поэтому с самого начала у нас возникла проблема, как это переместить, и это было перенесено в безопасное помещение. часть, которая не пострадала от пожара", - сказал заместитель мэра Осиека Драган Вулин.
Он отметил, что точная причина возгорания пока неизвестна, ее установит следствие.
Thick smoke был вырос на днем #Osijek в близлежащей #Croatia після plastic recycling depot full of plastic caught fire.
: Osjek-Baranja County pic.twitter.com/A1Z3utKoNZ — Balkan Insight (@BalkanInsight) 4 октября 2023
Напомним, недавно в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Пострадали помещения сервиса бытовой техники.
Также, как сообщалось, в августе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.
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