У Хорватії на виборах перемогу здобуває чинний президент Міланович

Міланович, попередньо, отримав 74,68% голосів виборців. Основний опонент президента на виборах, колишній міністр науки, освіти та спорту Драган Приморац набирає 22%.

У Хорватії вже було оброблено понад 99% голосів після другого туру президентських виборів.

Таким чином, на тлі великого відриву, Міланович вже зробив переможну заяву, і тепер готується на другий президентський термін на наступні 5 років.

В загребській Творниці чинний глава держави запевнив, що на другій каденції він буде "трохи спокійнішим", та додав, що йому "легше, простіше, коли простіше".

Прокремлівська інформкампанія у Хорватії на виборах

Варто зазначити, що за даними хорватських дослідників та Центру інформаційної стійкості (CIR), напередодні другого туру президентських виборів були виявлені ознаки проросійської кампанії з дезінформації. Так, фіксувалося використання великої мережі ботів з метою повпливати на результати волевиявлення громадян Хорватії.

"Було виявлено, що проросійські, антиєвропейські та антинатівські бот-мережі постійно вихваляють чинного президента Зорана Мілановича і посилюють відповідний контент, одночасно поширюючи антиєвропейські та антинатовські повідомлення", - цитує видання Politico звіт CIR в публікації 9 січня.

Президентські вибори в Хорватії

Нагадаємо, за результатами першого туру президентських виборів, який був проведений 29 грудня 2024 року, Мілановичу для переобрання не вистачило лише 1% голосів.

Тоді головний опонент чинного глави держави Приморац отримав 19,4%.

Додамо, що у першому турі виборів у Хорватії брали участь 8 кандидатів. Інші 6 набрали менш ніж 10% голосів.