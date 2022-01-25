Хорватия отзовет своих военных из НАТО в случае вторжения России в Украину

Президент Хорватии Зоран Миланович исключает возможность направление военных дальше на восток Европы в составе подразделений НАТО. По его словам, Загреб вообще может отозвать своих военных в случае вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dnevnik.hr .

"НАТО наращивает свое присутствие, мы ничего с этим делать не будем. Если будет эскалация, мы отзовем всех, до последнего хорватского солдата. К Украине это не имеет никакого отношения, но в политике (президента США, - ред.) Байдена я вижу непоследовательность и опасное поведение", - заявил Миланович.

Отметим, в декабре 2021 года он раскритиковал хорватского премьера Андрея Пленковича за визит в Киев на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Напомним, накануне стало известно, что НАТО усилит военное присутствие в странах Восточной Европы из-за действий Российской Федерации по наращиванию войск возле украинской границы. В частности, в Балтийское море будут переброшены военные корабли, а в Литву, Румынию и Болгарию - истребители.