В Хорватии на выборах победу одерживает действующий президент Миланович

В Хорватии по предварительным результатам подсчета голосов на втором туре президентских выборов, состоявшихся 12 января, победу одерживает действующий глава государства Зоран Миланович. Он известен своей пророссийской риторикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома Хорватии и местное издание Dnevnik.hr.
Миланович, предварительно, получил 74,68% голосов избирателей. Основной оппонент президента на выборах, бывший министр науки, образования и спорта Драган Приморац набирает 22%.
В Хорватии уже было обработано более 99% голосов после второго тура президентских выборов.
Таким образом, на фоне большого отрыва, Миланович уже сделал победное заявление, и теперь готовится на второй президентский срок на следующие 5 лет.
В загребской Творнице действующий глава государства заверил, что на второй каденции он будет "немного спокойнее", и добавил, что ему "легче, проще, когда проще".
Стоит отметить, что по данным хорватских исследователей и Центра информационной устойчивости (CIR), накануне второго тура президентских выборов были обнаружены признаки пророссийской кампании по дезинформации. Так, фиксировалось использование большой сети ботов с целью повлиять на результаты волеизъявления граждан Хорватии.
"Было обнаружено, что пророссийские, антиевропейские и антинатовские бот-сети постоянно восхваляют действующего президента Зорана Милановича и усиливают соответствующий контент, одновременно распространяя антиевропейские и антинатовские сообщения", - цитирует издание Politico отчет CIR в публикации 9 января.
Напомним, по результатам первого тура президентских выборов, который был проведен 29 декабря 2024 года, Милановичу для переизбрания не хватило лишь 1% голосов.
Тогда главный оппонент действующего главы государства Приморац получил 19,4%.
Добавим, что в первом туре выборов в Хорватии участвовали 8 кандидатов. Остальные 6 набрали менее 10% голосов.
Напомним, еще незадолго до начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины президент Хорватии Миланович оскандалился заявлением, что страна отзовет свои войска из НАТО, если Россия вторгнется в Украину.
Тогда в январе 2022 года МИД Украины потребовал извинений от президента Хорватии, который ретранслировал кремлевскую пропаганду.
Также ранее Миланович выступал против приема Финляндии и Швеции в НАТО, а также против обучения украинских войск в Хорватии в рамках усилий ЕС. Миланович также критиковал западные страны за поставки Украине танков и другого вооружения, заявив, что эти усилия лишь продлят войну.
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