У Хорватії розбився круїзний літак, загинули люди

За даними слідчих, катастрофа сталася 20 травня, приблизно опівдні за місцевим часом в лісі поблизу міста Огулін, після того, як зареєстрований у Нідерландах літак зник з радарів під час рейсу з Марібора в Словенії до Пули на узбережжі Хорватії.

Головний авіаінспектор Данко Петрін повідомив журналістам, що всі пасажири літака загинули, а уламки літака були пошкоджені вогнем.

"Нам знадобиться аналіз ДНК, тому що місце аварії таке, що ми не могли візуально визначити точну кількість людей", - зазначив Петрін.

Речниця міністерства закордонних справ Нідерландів Феліція Баккер повідомила, що в результаті аварії загинули троє громадян Нідерландів.

За даними хорватських слідчих причина аварії невідома, було розпочато розслідування.