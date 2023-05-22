В Хорватии разбился круизный самолет, погибли люди

По данным следователей, катастрофа произошла 20 мая, около полудня по местному времени в лесу близ города Огулин, после того, как зарегистрированный в Нидерландах самолет исчез с радаров во время рейса из Марибора в Словению в Пулу на побережье Хорватии.

Главный авиаинспектор Данко Петрин сообщил журналистам, что все пассажиры самолета погибли, а обломки самолета были повреждены огнем.

"Нам понадобится анализ ДНК, потому что место аварии такое, что мы не могли зрительно определить точное количество людей", - отметил Петрин.

Представитель министерства иностранных дел Нидерландов Фелиция Баккер сообщила, что в результате аварии погибли трое граждан Нидерландов.

По данным хорватских следователей, причина аварии неизвестна, было начато расследование.