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У Хорватії розбився круїзний літак, загинули люди

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Хорватія, Понеділок 22 травня 2023 01:02
У Хорватії розбився круїзний літак, загинули люди Фото: круїзний літак із пасажирами розбився в Хорватії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У гірському районі на північному заході Хорватії розбився легкомоторний літак на борту якого перебувало троє громадян Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними слідчих, катастрофа сталася 20 травня, приблизно опівдні за місцевим часом в лісі поблизу міста Огулін, після того, як зареєстрований у Нідерландах літак зник з радарів під час рейсу з Марібора в Словенії до Пули на узбережжі Хорватії.

Головний авіаінспектор Данко Петрін повідомив журналістам, що всі пасажири літака загинули, а уламки літака були пошкоджені вогнем.

"Нам знадобиться аналіз ДНК, тому що місце аварії таке, що ми не могли візуально визначити точну кількість людей", - зазначив Петрін.

Речниця міністерства закордонних справ Нідерландів Феліція Баккер повідомила, що в результаті аварії загинули троє громадян Нідерландів.

За даними хорватських слідчих причина аварії невідома, було розпочато розслідування.

Раніше, поблизу Пон-де-Мартель, в горах Швейцарії розбився туристичний літак із пасажирами на борту. В результаті авіакатастрофи загинули люди.

Також, 20 травня на авіабазі Сарагоса в Іспанії розбився винищувач F-18 під час виконання показового польоту. Пілот встиг катапультуватися. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували.

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