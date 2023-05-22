В Хорватии разбился круизный самолет, погибли люди
В горном районе на северо-западе Хорватии разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились трое граждан Нидерландов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным следователей, катастрофа произошла 20 мая, около полудня по местному времени в лесу близ города Огулин, после того, как зарегистрированный в Нидерландах самолет исчез с радаров во время рейса из Марибора в Словению в Пулу на побережье Хорватии.
Главный авиаинспектор Данко Петрин сообщил журналистам, что все пассажиры самолета погибли, а обломки самолета были повреждены огнем.
"Нам понадобится анализ ДНК, потому что место аварии такое, что мы не могли зрительно определить точное количество людей", - отметил Петрин.
Представитель министерства иностранных дел Нидерландов Фелиция Баккер сообщила, что в результате аварии погибли трое граждан Нидерландов.
По данным хорватских следователей, причина аварии неизвестна, было начато расследование.
Ранее, вблизи Пон-де-Мартель, в горах Швейцарии разбился туристический самолет с пассажирами на борту. В результате авиакатастрофы погибли люди.
Также, 20 мая, на авиабазе Сарагоса в Испании разбился истребитель F-18 во время выполнения показательного полета. Пилот успел катапультироваться. Его с повреждениями ног госпитализировали.
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