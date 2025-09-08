Чи вимагав Трамп від Угорщини припинити купівлю російської нафти: відповідь Сіярто
Президент США Дональд Трамп нібито не просив Угорщину припинити імпорт російської нафти. Будапешт "залежить" від поставок нафти з РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
"Звичайно, такого повідомлення не було, навіть нічого схожого", - запевнив Сійярто.
Він вважає, що європейські країни, які засуджують Словаччину та Угорщину в імпорті російської нафти, нібито самі таємно імпортують її через азійських посередників. А Будапешт і Братислава роблять це відкрито, що "зумовлено їхньою інфраструктурою".
Сіярто виправдався, що в Угорщину ведуть лише два нафтопроводи - з Хорватії та Росії. І потужностей хорватського "недостатньо" для того, щоб покрити всі потреби Угорщини та Словаччини.
"З огляду на інфраструктуру і фізичну реальність, Угорщина може безпечно функціонувати з енергетичного погляду тільки за умови, що працює нафтопровід "Дружба". Трубопровід із Хорватії є чудовим допоміжним маршрутом, але сам по собі він не здатен забезпечити Угорщину та Словаччину", - додав міністр.
Вимоги Трампа
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що президент США Дональд Трамп зажадав від Європи повністю припинити імпорт російської нафти і газу.
Пізніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що американський лідер дуже незадоволений тим, що деякі країни Європи продовжують купувати в Росії нафту. Йдеться про Угорщину та Словаччину.
До слова, днями українські захисники атакували російський нафтопровід "Стальной конь".