Чи вимагав Трамп від Угорщини припинити купівлю російської нафти: відповідь Сіярто

Понеділок 08 вересня 2025 17:52
UA EN RU
Чи вимагав Трамп від Угорщини припинити купівлю російської нафти: відповідь Сіярто Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп нібито не просив Угорщину припинити імпорт російської нафти. Будапешт "залежить" від поставок нафти з РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

"Звичайно, такого повідомлення не було, навіть нічого схожого", - запевнив Сійярто.

Він вважає, що європейські країни, які засуджують Словаччину та Угорщину в імпорті російської нафти, нібито самі таємно імпортують її через азійських посередників. А Будапешт і Братислава роблять це відкрито, що "зумовлено їхньою інфраструктурою".

Сіярто виправдався, що в Угорщину ведуть лише два нафтопроводи - з Хорватії та Росії. І потужностей хорватського "недостатньо" для того, щоб покрити всі потреби Угорщини та Словаччини.

"З огляду на інфраструктуру і фізичну реальність, Угорщина може безпечно функціонувати з енергетичного погляду тільки за умови, що працює нафтопровід "Дружба". Трубопровід із Хорватії є чудовим допоміжним маршрутом, але сам по собі він не здатен забезпечити Угорщину та Словаччину", - додав міністр.

Вимоги Трампа

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що президент США Дональд Трамп зажадав від Європи повністю припинити імпорт російської нафти і газу.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що американський лідер дуже незадоволений тим, що деякі країни Європи продовжують купувати в Росії нафту. Йдеться про Угорщину та Словаччину.

До слова, днями українські захисники атакували російський нафтопровід "Стальной конь".

Російська Федерація Сполучені Штати Америки НАФТА Угорщина Дональд Трамп
