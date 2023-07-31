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Хорватія виділила фінансову допомогу для розмінування України

Фото: Юлія Свириденко, міністр економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Хорватія виділила 1 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні. Кошти спрямують Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, це має допомогти фермерам та виробникам продуктів харчування відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від війни.

"Це програма, яка почала роботу у березні, щоб підтримати малих аграріїв. Тих у кого менше ніж 300 гектарів землі, або родини, які вирощують продукти для себе", - йдеться у заяві.

Свириденко пояснила, що наразі проєкт діє у Харківській області, але буде розширюватися на Херсонську та Миколаївські області. Завдяки йому ділянки аграріїв обстежують, розміновують і повертають у використання.

Міністр пояснила, що податися на програму можна через Державний аграрний реєстр.

Майже третину України заміновано

Нагадаємо, раніше заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло розповіла, що майже третина території України вкрита боєприпасами, які не розірвалися, і наземними мінами. За її словами, міни становитимуть небезпеку для мирних українців ще довгі роки.

Нещодавно Свириденко повідомляла, що союзники України погодилися надати нову фінансову допомогу на гуманітарне розмінування. Загалом наша країна отримає майже чверть мільярда доларів.

При цьому мирні українці регулярно підриваються на боєприпасах чи мінах, які залишають по собі російські окупанти. Зокрема, тиждень тому у Сумській області від підриву на міні постраждав водій трактора.

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