Майже третину території України забруднено мінами та снарядами, - ООН

Наземні міни та боєприпаси, які не розірвалися, покривають майже третину всієї території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло.

За її словами, міни становитимуть небезпеку для мирних українців ще довгі роки.

"Оскільки, за наявними даними, майже третина території країни забруднена боєприпасами, що не розірвалися, наземними мінами і касетними боєприпасами", - пояснила Дикарло.

Вона розповіла, що ООН працює з урядом України та іншими партнерами над усуненням цієї загрози боєприпасів, що не розірвалися. Діяльність Організації щодо розмінування охопила вже майже 3,5 млн осіб.

"Однак ці цифри - ще не вся історія. Війна має наслідки, які найважче виміряти", - додала вона.

Загибель цивільних через мін

Нагадаємо, у прифронтових регіонах України мирні жителі часто підриваються на мінах. Це пов'язано з тим, що російські солдати під час окупації мінували не лише військові об'єкти, а й будинки мирних жителів, об'єкти інфраструктури і навіть іграшки.

Зокрема, 14 липня у Сумській області трактор підірвався на міні. Водій зазнав травм.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що детально про типи протипіхотних мін розповідали рятувальники.