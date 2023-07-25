Україна отримає майже чверть мільярда доларів на розмінування, - міністр економіки

Союзники України погодилися надати нову фінансову допомогу на гуманітарне розмінування. Загалом наша країна отримає майже чверть мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки України Юлію Свириденко у Facebook .

"Наші донори, зокрема США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування", - підкреслила міністр.

Вона зазначила, що наша країна до кінця року також має отримати:

10 машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING;

10 машин від Global Clearance Solutions;

200 піротехнічних машин;

понад 600 металодетекторів;

50 підривних машин;

індивідуальні набори для розмінування;

вибухозахисні костюми;

квадрокоптери;

роботизовані системи зі знешкодження боєприпасів.

Свириденко розповіла, що Україна вже домовилася про локалізацію виробництва компаній DOK-ING та Hydrema.

Майже третину України заміновано

Нагадаємо, раніше заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло розповіла, що майже третина території України вкрита боєприпасами, які не розірвалися, і наземними мінами.

За її словами, міни становитимуть небезпеку для мирних українців ще довгі роки.

При цьому мирні українці регулярно підриваються на боєприпасах чи мінах, які залишають по собі російські окупанти. Зокрема, тиждень тому у Сумській області від підриву на міні постраждав водій трактора.